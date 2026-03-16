高知県民体育館の再整備をめぐり、隣接する高知市青年センターのグラウンドの存続を求める署名活動が3月14日、高知市で行われました。高知市帯屋町で署名活動をおこなったのは、高知市青年センター「アスパルこうち」の不登校支援施設を利用していた児童・生徒の保護者でつくるグループです。県民体育館の再整備を計画する高知県は、隣接する「アスパルこうち」のグラウンドを全面取り込んだ建て替えを検討して