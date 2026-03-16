井村屋の人気アイスブランド「やわもちアイス」シリーズに、季節限定の新味「やわもちアイス ずんだもち味」が2026年3月16日に登場しました。宮城県の郷土菓子として人気のずんだもちを再現するべく、ずんだアイス・ずんだあん・もちの3つを重ねて開発されたアイスだということで、実際に食べてみました。やわもちアイス ずんだもち味 | 商品情報 | 井村屋株式会社https://www.imuraya.co.jp/goods/ice/c-yawa/zundamochi/やわもち