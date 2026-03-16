75型のTCLアートテレビ「75A400 Pro」 TCLジャパンエレクトロニクスは、厚さ39.9mmの極薄ボディを採用し、ゴッホやモネなどの世界の名画を表示できる“アートテレビ”を、GREEN FUNDINGで販売する。プロジェクト期間は、3月19日12時から5月8日23時59分まで。サイズは43型、55型、75型で、価格は89,800円から。 TCLアートテレビ(A400 Pro NXTVISION TVシリーズ) 75型「75A400 Pro」278,000円