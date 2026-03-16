ポケモンが描かれたマンホール「ポケふた」の第3弾が3月16日にお披露目され、高知市など5つの市と町（高知市、土佐清水市、安田町、本山町、仁淀川町）に新たなポケふたが設置されることになりました。高知市の丸ノ内緑地で行われたポケモンマンホール「ポケふた」のお披露目式。式には今回も「高知だいすきポケモン」のヌオーが参加しました。「ポケふた」は、株式会社ポケモンが高知県と2024年11月に締結した