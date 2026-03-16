山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開を祝し、杉元佐一を演じた山崎をはじめ、キャスト・監督の仲睦まじいオフショットが解禁された。【写真】山崎賢人や山田杏奈、チーム『ゴールデンカムイ』の絆を感じるエモい笑顔の集合写真も！オフショットギャラリーシリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡