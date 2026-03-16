日本サッカー協会は１６日、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の国際親善試合を１１月２９日にエディオンピースウィング広島、１２月５日に岡山のＪＦＥ晴れの国スタジアムで開催することを発表した。両試合ともキックオフ時間、対戦相手は未定となっている。なでしこジャパンは１５日のアジア杯準々決勝でフィリピンに７―０で勝利し、１０大会連続のＷ杯切符を獲得。アジア杯後は、４月に米国との３連戦を行う米国遠