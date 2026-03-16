エリマリ姉妹の25日発売1st写真集（講談社）のタイトル「fericire」が16日、発表された。併せて表紙カットも公開された。エリマリ姉妹（Erika＆百瀬まりな）は、講談社の写真週刊誌「FRIDAY」で、1年に3度の表紙に起用された。また、同誌のデジタル写真集・動画販売では売り上げ首位を記録。グラビア界を席巻中の美人姉妹はSNSでも話題となっている。同写真集では“さらなる表現”に挑戦。ロケ地はベトナム最大級のリゾート地フー