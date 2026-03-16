新潟県警は16日、新本部長に櫻井美香氏が就任内定したと発表しました。県警によりますと滝澤依子本部長が3月30日付けで異動することから、その後任に警察大学校特別捜査幹部研修所長の櫻井美香警視監が就任することになりました。新本部長となる櫻井美香氏は福岡県出身の55歳。東京大学文学部を卒業、東京大学大学院法学政治学研究科を修了し、1995年、警察庁に入庁。その後、青森県警本部長、警察庁長官官房参事官などを歴任し現