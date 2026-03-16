2日間限定で新潟を拠点とする地域航空会社トキエアは、2026年3月17日(火)と3月19日(木)に、新潟空港とコウノトリ但馬空港（兵庫県豊岡市）を結ぶチャーター便を運航すると発表しました。【写真】えっ…これが「1日2便の兵庫の端っこ空港」全貌です運航機材はATR42-600です。運航ダイヤは以下の通りです。●3月17日・新潟空港09時30分発→コウノトリ但馬空港11時00分着・コウノトリ但馬空港11時30分発→新潟空港13時00分着●3月