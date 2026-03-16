ソトへのストライク判定など、ドミニカと米国の準決勝で審判の判定に疑問の声が上がった(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月15日、米マイアミのローンデポ・パークで準決勝が行われ、米国がドミニカ共和国を2−1で下し、3大会連続の決勝進出を決めている。【動画】アメリカの決勝進出を決めた「誤審」ドミニカ打者が怒った判定シーン2回にドミニカのカミネロが昨季サイ・ヤング賞右腕の