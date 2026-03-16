ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会の閉会式が現地３月15日、車いすカーリングが行われたコルティナ・カーリング・オリンピックスタジアムで行われた。ここは、1956年に実施された冬季オリンピックの開会式に使用された場所でもある。ティナとミロに続き、旗手が笑顔で入場閉会式のコンセプトは、「Italian Souvenir（イタリアのお土産）」。「すべての大会関係者に閉会式をかけがえのない思い出として持ち帰ってほ