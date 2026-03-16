ラストジャッジに不満げな顔を浮かべるペルドモ(C)Getty Images後味の悪さが残る決着に、怒りの声も上がっている。現地時間3月15日に米マイアミのローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝は、米国代表がドミニカ共和国代表に2-1で勝利。手に汗握る投手戦を制し、3大会連続での決勝進出を決めた。【動画】アメリカの決勝進出を決めた「誤審」ドミニカ打者が怒った判定シーンフニオ