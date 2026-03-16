◆大相撲春場所９日目（１６日・エディオンアリーナ大阪）東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）は、西前頭１７枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）を押し出し、勝ち越し、１敗で首位を守った。頭から当たり、主導権を握ると、電車道で勝ちきった。「勝ち越せてよかった。しっかり攻めていけてるのがいいと思う」と充実感を漂わせた。大阪・寝屋川市出身の２７歳がご当地場所で、連日、大きな拍手を浴びている。強い当たりから、押しを徹底し、