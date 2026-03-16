スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が15日放送の「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）に出演。WBCでの侍ジャパンの活躍を振り返った。この日は「侍ジャパンAWARD」と題し、赤星氏が名場面や活躍が光った選手を紹介。「今シーズン楽しみで賞」には、今大会チーム最年少だった中日・金丸夢斗投手を選出した。金丸は1次ラウンドチェコ戦で3番手で登板。5者連続奪三振で2回を零封し勝利投手となった