ヤクルト・小川泰弘投手が１６日、神宮外苑で行われた１軍の練習に合流した。ベテラン右腕はジョギング、キャッチボールなどをこなし「調整は順調だと思います」と静かに語った。今年のキャンプは２軍で過ごすも、１日に１４６球を投げるなど投げ込むことで肩を作ってきた。先発した１５日のファーム・リーグ楽天戦（戸田）５回で被安打７、２失点の内容だったが「理想の打ち取り方も出たので、精度を上げられたら」と前向きにと