お笑いコンビ・すゑひろがりずの南條庄助（43）が15日深夜、テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）にVTR出演した。この日は人気ロケ企画、「メモドライブ」を放送。お互いに気になったことをメモし合いながら旅をするというもので、南條や有吉弘行、銀シャリ・橋本直などが参加した。ホームパーティーでは、ピザ店店長代理を務めた経験があるという南條が、市販のピザ生地を使って4種類のピザを作った。ハードルが上