現地時間3月15日に開催された第98回アカデミー賞授賞式。世界中の映画ファンが熱視線を送るなか、栄えある栄冠を手にした『罪人たち』と『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム」にて放送されることが決定した。 作品賞含む6冠の金字塔！『ワン・バトル・アフター・アナザー』が日本初上陸今年のアカデミー賞で最大の主役となったのは、ポール・トーマス・アンダーソ