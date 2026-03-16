◆大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が西４枚目・尊富士（伊勢ケ浜）をはたき込んで３勝６敗とした。立ち合いで圧力をかけて得意のはたき込みを決めた。それでも友風は「タイミングが良かった？何も考えていませんでした。開き直り方はわかっていますから。自分のやるべきことをやるだけです。この重たい腰を生かした立ち合いができたと思います」