日本時間3月15日、WBC準々決勝で日本vsベネズエラ戦がおこなわれた。侍ジャパンは初回、ロナルド・アクーニャJr.に先制ホームランを浴びるも、その回の裏には大谷翔平が先頭打者ホームランで反撃。【写真】大谷翔平、ボールをキャッチしそこねた少年に直接手渡しする“神対応”3回裏には佐藤輝明のタイムリーや森下翔太の勝ち越し3ランで4点を獲得し5-2と順調な滑り出しを見せたが、続く5回、6回、8回に失点を許し5-8でベネズ