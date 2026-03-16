７人組ボーイズグループ・ａｏｅｎが１６日、都内で、１８日リリースの２ｎｄシングル「秒で落ちた」の発売記念イベントを開催した。４月２３日の東京・恵比寿ガーデンホール公演を皮切りに、初の４７都道府県ツアーを開催することを発表した。映像で４７都道府県ツアー「青のはじまり４７＋１」が告知され、ａｏｒｉｎｇ（ファンの呼称）は大歓声。雅久（２１）は「やっと言えた。ずっと待ってくれているａｏｒｉｎｇの期待