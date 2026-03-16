西武は１６日、鉄道利用をきっかけとした応援施策として、３月１７日から西武線車内でライオンズの選手による車内放送を実施すると発表した。今季限りでの引退を表明している栗山巧外野手（４２）と、同期入団の中村剛也内野手（４２）は４月１１日、１２日の放送を担当予定。オープン戦期間中の３月１７、１８日は外崎修汰内野手（３３）が、２０〜２２日は桑原将志外野手（３２）が登場する。上記以外の出演選手については、