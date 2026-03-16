◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）大阪府寝屋川市出身の東前頭10枚目・豪ノ山（27＝武隈部屋）は西17枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）を押し出し、ご当所で幕内の勝ち越し一番乗りを果たした。立ち合いは頭で当たり、右で胸を突き、左をハズに入れて一気に前へ。6勝2敗でこの日に臨んだ、右四つ得意の琴栄峰を圧倒した。豪ノ山は23年名古屋場所で新入幕し、幕内で迎える春場所は3回目。24年