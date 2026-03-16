レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが“大一番”で復帰する可能性があるようだ。15日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。エンバペは先月下旬のトレーニング中に左ひざの違和感を訴えて戦列を離れ、直近の公式戦を5試合連続で欠場中。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のファーストレグの出場も叶わなかったが、レアル・マドリードは本拠地