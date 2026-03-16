立命大が誇る空手家の「リトルジャイアント」が、３年後にＷ金メダルを狙う。４年に一度実施され、昨年１１月に東京で行われた聴覚障害者の国際スポーツ大会「第２５回夏季デフリンピック競技大会」の空手道で、金メダルを形（かた）で、銅メダルを組手（くみて）で獲得した立命大・空手道部の森健司（産業社会学部３年）が３年後、ギリシャ・アテネで開催されるデフリンピックで、形、組手の両部門での世界制覇を目標にする。「