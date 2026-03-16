タレントの藤崎奈々子（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。現在の身長と体重を明かした。昨年末、インフルエンザに罹患していたことを明かした藤崎。「復活してからは辛かったんだから好きなものを好きなだけ食べよう！」と、「お正月あたりからラーメン、お餅、ご飯粒、豚カツ、唐揚げなどなど心の赴くまま食べまくった」と打ち明けた。しかし「体重減ってた！！笑笑（5.600gほどだけど）」と結果を報告。「しかも最