バルセロナに所属するMFガビが、ケガから復帰した心境を語った。15日、スペイン紙『アス』が伝えている。15日、“泥臭いファンタジスタ”が戻ってきた。昨年9月に右膝の手術を実施したガビは、術後約4〜5カ月と見込まれた離脱期間を経て、第28節セビージャ戦の82分から途中出場。本拠地『カンプ・ノウ』に集まったクレに万雷の拍手で迎え入れられるとともに、腕章を巻いた“6番”は、短い時間ながら随所に光るプレーを見せた。