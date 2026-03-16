ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝が日本時間2026年3月15日に米フロリダ州マイアミで行われ、「侍ジャパン」こと日本代表がベネズエラ代表に5−8で敗れた。現地で観戦していた人気お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一さんが同日にインスタグラムを更新し、試合結果を受けて率直な思いを伝えた。「気合入りすぎて3時間前に球場入り」中岡さんは15日にインスタで、お笑いタレント・出川哲朗さんとベネズエラ戦を現地観