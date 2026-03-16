サッカー韓国代表のホン・ミョンボ監督が、3月の2連戦に向けた覚悟を語った。ホン・ミョンボ監督は3月16日、コリアフットボールパークで行われた3月の代表戦メンバー発表記者会見に出席した。【画像】韓国代表の元ドイツ世代別代表選手ホン・ミョンボ監督韓国代表は日本時間28日にイングランド・ミルトンキーンズでコートジボワール代表と、4月1日にオーストリア・ウィーンでオーストリア代表と親善試合を行う。コートジボワールは