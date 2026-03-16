NCTのジェミンがホワイトデーにファンへ贈ったギフト券を巡り、思わぬ論争が巻き起こっている。ファンに公開されたモバイルギフト券の多くが、韓国のディスカウントストア「E-MART（イーマート）」の開店前に、すでに使用されていた疑いが浮上したためだ。これを受け、E-MART側は内部調査に着手した。【写真】「嬉しすぎる」ジェミン、日本語投稿ジェミンは3月14日の夜、有料ファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、新