体調不良を理由に前の町長が任期途中で辞職したことに伴って実施される白鷹町長選挙が17日に告示されます。出馬を表明しているのは、これまでのところ前の副町長1人だけで、無投票の公算が大きくなっています。白鷹町長選に出馬を表明しているのは新人で前の副町長の田宮修さん(59)です。今回の町長選は、佐藤誠七前町長が体調不良を理由に任期途中で辞職したことに伴い実施されるものです。田宮さんは佐藤前町長の政策を引き継ぐ