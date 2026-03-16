週明け１６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１０．６６ポイント（０．２６％）安の４０８４．７９ポイントと３日続落した。中東情勢を巡る不透明感が重し。米国・イスラエルとイランの戦争に収束の兆しはなく、「オイルロード」の要衝となるホルムズ海峡の事実上封鎖が長期化すると警戒されている。トランプ米大統領は１４日、イランとの戦争終結合意には条件が整っていないとし、イラン最大の石