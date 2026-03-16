家族みんなで楽しめる食べ放題として人気の「ニラックスブッフェ」に、春限定の特別トッピングが登場します。2026年3月16日（月）～3月29日（日）の期間、スイーツコーナーに「宇治抹茶みつ」が仲間入り。セルフメイクで楽しめるクレープやクロッフルなどに合わせれば、春らしい抹茶スイーツが完成します。自分好みにアレンジできる楽しさは、友人とのお出かけや家族での食事にもぴったりです