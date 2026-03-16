体操女子の宮田笙子（２１）＝順大＝が１５日、自身のインスタグラムを更新。髪をボブにしたことを報告。雰囲気一変の姿が反響を呼んだ。「５年ぶりにボブにしましたずっとロングだったから想像できなかったけど、思った以上に好評で嬉しい」と綴り、自撮りショットを投稿した。コメント欄などでは「イケてます！着ている私服との相性もいい感じ」、「私服も髪もカワイイです！」、「可愛すぎるだろ〜金メダル」、「ショート