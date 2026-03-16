“ジャンボ”の愛称で親しまれ、昨年12月に78歳で亡くなったプロゴルファーの尾崎将司さんの「お別れの会」が16日、東京都内で行われた。ゴルフ界の関係者をはじめ、ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（85）ら大勢の参列者が最後の別れを惜しんだ。発起人代表として弔辞を読んだ青木功さん（83）は「たくさん思い出があり過ぎて語り切れないけど、本当にもう一度会いたかった。お前さんが何と言おうと自分の人生、自分の生涯の