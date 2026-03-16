小峰書店は公式サイトを15日に更新し、絵本作家の竹下文子さんが10日、がんのため亡くなったことを伝えました。69歳でした。【写真を見る】【 訃報 】絵本作家・竹下文子さん（６９）がんのため死去『なまえのないねこ』や『せんろはつづく』シリーズなど手掛ける公式サイトでは「作家・絵本作家の竹下文子さんが、3月10日にがんのため69歳でご逝去されました。竹下さんは福岡県生まれで静岡県在住。夫は絵本作家の鈴木まもるさ