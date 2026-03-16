「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が延原（二子山）と対戦。下手投げを決め、４勝１敗と勝ち越しを決めた。延原は３勝２敗。脊髄損傷の大ケガから、約２年ぶりの関取復帰が見えてきた。ふわりと立って左を差し、回り込みながら深い位置でまわしをつかみ、鮮やかな下手投げを決めた。「自分から仕掛けようと思いました。自信になるし、また強くなれたと思う