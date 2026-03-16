16日の参議院予算委員会で、立憲民主党の蓮舫議員が、選択的夫婦別姓について質問した。【映像】蓮舫氏「私は家族的におかしいんですか？」（実際の様子）蓮舫議員は高市早苗総理に「戸籍による家族の一体感とは何ですか」と質問。高市総理は「戸籍において夫婦親子が同氏であるということでございます」と答えた。これに対し蓮舫議員は「律令時代や武家社会において氏が持てる身分の人たちは、それは血統の呼称でした。だか