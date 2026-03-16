中国は3月15日午後9時22分、太原衛星発射センターで運搬ロケット「長征6号改」を使用した衛星「遥感50号02」の打ち上げに成功しました。衛星は順調に予定軌道に入り、打ち上げ任務は円満に完了しました。この衛星は主に、国土調査、農作物収量予測、防災・減災などの分野で活用されます。今回の任務は長征シリーズ運搬ロケットによる633回目の飛行です。（提供/CGTN Japanese）