モデルで俳優の山田優さんは3月15日、自身のInstagramを更新。ランジェリーがあらわになった貴重な姿を公開しました。【写真】山田優のレアなランジェリー姿「すてきすぎる、、」山田さんは「myworkCheck it out!!!!!」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目では、おしゃれなランジェリーがあらわになっています。スタイルの良さが際立っており、とても色っぽいです。3枚目の、ぴったりとしたトップスを着用した姿も美しいです。