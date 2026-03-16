進むペットの高齢化・長寿化の一方で…2026年3月16日の『クローズアップ現代』は「飼い主も家族も大慌て！高齢者“もしも”のときペットは」特集。そこで高齢社会の日本におけるペットとの関係について、老人ホーム検索サイト『LIFULL 介護』が状況を整理、施設の活用法についてまとめたリリース記事を再配信いたします。【図】年齢を理由にペットを手放すことを検討している人の割合は…* * * * * * *ペットと飼い主が末長く暮ら