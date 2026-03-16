Image: Shutterstock Appleの「AI強化Siri」、少しずつ前進はしているものの、「こんなことができます！」とアピールされた世界はまだやってきません。AIの進化でより賢くなったSiriを心待ちにしているのは消費者だけではありません。Apple内部のSiriじゃない部署の人たちも、今か今かとその進化を待ち望んでいるみたい。というのも、Apple事情通のBloombergマーク・ガーマン氏が昨年予想し