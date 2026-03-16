米紙が苦言…侍ジャパンが失った“アイデンティティ”ドジャースの大谷翔平投手らを擁する野球日本代表「侍ジャパン」が14日（日本時間15日）にワールドベースボールクラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに5-8で敗れた。この敗戦を受け、米紙「カリフォルニア・ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者は、日本野球の現状に対して極めて厳しい評価を下している。同記者は、日本代表が自分たちのアイデンティティを見失っていると