肩こりの原因は、首や肩だけにあるとは限りません。実は、背中の筋肉のこわばりが肩こりにつながることも。最も大きな筋肉の「広背筋」をゆるめることで、肩まわりの負担を軽くすることができます。今回は、郷ひろみさんの専属トレーナー・吉田直輔さんに、広背筋をほぐして肩こりをやわらげる簡単ストレッチを教えてもらいました。1日1分でOK。すきま時間に取り入れてみて！1日1分「肩こり」改善ストレッチのやり方? 四つんばいに