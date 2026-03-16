名古屋競輪場のF1「Betimo杯」が17日、開幕する。16日は前検が行われた。地元の纐纈洸翔（こうけつ・ひろと、23）が登場。S級予選のメイン11Rで、売り出し中の岩井芯と初連係だ。「大垣記念の時に強いのは見ている。まずはしっかり付いて行きたい」と気を引き締めた。纐纈自身は自転車やシューズなどのセッティングに奔走中。「2場所前の岐阜がさっぱりで…。大垣記念初日の1着も村田祐樹さんのおかげ。このままではダメだ