俳優・竹内涼真（32）、瀬戸康史（37）、渡辺大知（35）が16日、出演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜後9：00）の公式インスタグラムに登場。最終回が、17日に放送されるのを前に、出演者3人が密着したほほ笑ましい撮影オフショットが公開された。【写真】「瀬戸さん乙女になってて可愛い〜」竹内涼真＆ドラマ『再会』主要キャストの“密着”オフショット投稿では「淳一・圭介・直人腕を組み