女優の飯島直子（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。舞台「NUKIDO〜外から見るか芯から見るか〜」の公演で大阪を訪れた際に、大阪の中心地で地下のパイプが隆起した事故の影響を受け、電車移動になったことを明かした。「きのう、巡業先の名古屋大阪から帰還しました」と名古屋、大阪での公演を振り返った飯島。「大阪到着後、大荷物のためタクシー移動の予定でしたが、前日、道路に突如現れた巨大パイプで道路大渋