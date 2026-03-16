阪神の岩崎優投手（34）が16日までに自身のインスタグラムを更新し、2月の沖縄キャンプ中の休日を利用して沖縄・今帰仁村で昨年7月に開業したテーマパーク「JUNGLIAOKINAWA（ジャングリア沖縄）」を訪問したことを報告した。岩崎は同僚の湯浅、畠らとアトラクションを楽しんだ様子の写真を投稿し「キャンプの休日にジャングリアを楽しんだという記録。恐竜から逃げたりトレッキングしたりバルーンに乗ったり」と記した。写