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【遊戯王OCG カップヌードル 簡易融合 20食入り コラボカード付き限定セット】 予約開始：3月18日12時 3月下旬 発送予定 価格：4,800円 日清食品は、アニメ「遊☆戯☆王」シリーズとのコラボ商品「遊戯王OCG カップヌードル 簡易融合 20食入り コラボカード付き限定セット」を3月18日12時より予約開始する。日清食品グループ オン