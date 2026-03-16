第６回ＷＢＣに出場した日本代表は準々決勝で敗れ、ＮＰＢに所属するメンバーたちは１６日に帰国した。大会連覇を目指した侍戦士たちは、１４日（日本時間１５日）にマイアミで行われたベネズエラ戦に５―８で敗北。３回終了時で３点をリードしたが、５回に登板した隅田知一郎投手（２６＝西武）はガルシア（ロイヤルズ）に追撃の２ランを浴び、続く６回から登板した伊藤大海投手（２８＝日本ハム）がアブレイユ（レッドソック