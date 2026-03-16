元レッドソックスで「伝説のＤＨ」と言われ、２０２２年に米野球殿堂入りした「ビッグパピ」ことデビッド・オルティス氏が、準決勝の試合後に米国代表のローマン・アンソニー（レッドソックス）にプレゼントを贈った。米スポーツ専門局の「ＦｏｘＳｐｏｒｔｓ」でＷＢＣの準決勝の解説をしていたオルティス氏。母国であるドミニカ共和国が米国に敗れて悔しさが隠せない試合後、試合を振り返るポストゲームショーで、勝ち越し